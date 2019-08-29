Главврачей тагильских больниц отстранили от работы из-за увольнений хирургов

Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле получила продолжение.

Сегодня стало известно, что от работы отстранены главврачи тех больниц, хирурги которых писали заявления на увольнение: речь идет о ЦГБ №1 и Демидовской больнице. Как пояснили в областном минздраве, медики отстранены на время проверки и это является стандартной процедурой.

Напомним, в городе работает комиссия Минздрава РФ: в ведомстве пообещали, что врачам-хирургам будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку за июль и август. После разъяснительной беседы пятеро из них отменили решение об увольнении, а еще один находится в отпуске.

Ранее стало известно, что за массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле ответят главврач больницы и областной минздрав.