Предприниматели, пострадавшие от паводка в Тулуне, вышли на митинг

В Тулуне - одном из наиболее пострадавших от наводнения городов Иркутской области - около 250 предпринимателей вышли на митинг с требованием встречи с президентом Владимиром Путиным.

Выступающие отметили, что в Тулуне пострадали около 250 предпринимателей, на которых работало около 500 человек. Большинство из них до сих пор не нашли работу.

Предприниматели просят власть признать их пострадавшими от наводнения. Также собравшиеся на митинг утверждают, что еще никто не получил гранты и субсидии, сообщает ИА "Ирсити".

Наводнение в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. 1 июля у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне образовался затор из снесенных потоком воды домов.

Путин во время поездки в Приангарье встречался с пострадавшими жителями Тулуна. Как передает Regnum, они отмечали бездействие местных властей в вопросах помощи. Президент пообещал, что вскоре приедет вновь, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.