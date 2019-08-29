Участники чемпионата мира по боксу продолжают прибывать в Екатеринбург

В Екатеринбург продолжают прибывать участники чемпионата мира по боксу среди мужчин, который пройдет с 8 по 21 сентября.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, вслед за спортсменами из Киргизии на тренировочные сборы перед мировым первенством в уральскую столицу прибыли боксеры сборной Иордании. Самым титулованным среди них является участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Хуссейн Яшайш. Спортсмены по прибытии сразу же приступили к тренировкам.

Напомним, 8 сентября состоится церемония открытия турнира, а уже 9 сентября в "Екатеринбург-Экспо" начнутся отборочные бои.

Ранее стал известен состав мужской сборной России по боксу на чемпионат мира.