20 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
автобус, двери (2019) | Фото:ГИБДД Кургана

"Он поехал, она выпала". В Кургане по вине водителя автобуса пострадала пенсионерка

В Кургане водитель автобуса стал виновником травмирования пассажирки.

Инцидент произошел днем 28 августа у дома №34 на улице Ленина, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Водитель автобуса №378 1961 года рождения подъехал к остановке возле "Драмтеатра", открыл двери и, не убедившись в том, что все пассажиры вышли, начал отъезжать от остановки. В этот момент выходившая из салона женщина 1943 года рождения не удержалась и выпала, ударившись головой о бордюр.

Очевидцы рассказывают, что пенсионерка потеряла сознание. Приехала "скорая" и забрала бабушку в 1-ю городскую больницу. Женщина получила травмы.

Безответственный водитель сразу после инцидента даже не подошел к старушке и не поинтересовался состоянием ее здоровья, хотя женщина пострадала именно по его вине.

"Он поехал, она выпала. Ударилась сильно головой. Этот урод даже не подошел и не извинился. Залез за руль и дальше сидел как ни в чем не бывало", - пишет в соцсети "Вконтакте" очевидец ДТП Иван.

автобус, двери(2019)|Фото:ГИБДД Кургана

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"Он поехал, она выпала". В Кургане по вине водителя автобуса пострадала пенсионерка

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Теги: автобус, пазик, водитель, пенсионерка, травмы



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