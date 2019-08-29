"Он поехал, она выпала". В Кургане по вине водителя автобуса пострадала пенсионерка

В Кургане водитель автобуса стал виновником травмирования пассажирки.

Инцидент произошел днем 28 августа у дома №34 на улице Ленина, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Водитель автобуса №378 1961 года рождения подъехал к остановке возле "Драмтеатра", открыл двери и, не убедившись в том, что все пассажиры вышли, начал отъезжать от остановки. В этот момент выходившая из салона женщина 1943 года рождения не удержалась и выпала, ударившись головой о бордюр.

Очевидцы рассказывают, что пенсионерка потеряла сознание. Приехала "скорая" и забрала бабушку в 1-ю городскую больницу. Женщина получила травмы.

Безответственный водитель сразу после инцидента даже не подошел к старушке и не поинтересовался состоянием ее здоровья, хотя женщина пострадала именно по его вине.

"Он поехал, она выпала. Ударилась сильно головой. Этот урод даже не подошел и не извинился. Залез за руль и дальше сидел как ни в чем не бывало", - пишет в соцсети "Вконтакте" очевидец ДТП Иван.