В Ильинском монастыре Тюмени паломник напал на продавца икон и потребовал "покаяться за торговлю"

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Ильинский монастырь нападение (2019) | Фото: youtube.com/channel/UCK_lHOTpA35aKt_gNOibVMg?pbjreload=10

В Ильинском монастыре Тюмени паломник напал на продавца икон и потребовал "покаяться за торговлю"

В Ильинском монастыре сотрудницу церковной лавки атаковал неизвестный, требуя "покаяться за торговлю иконами". В ситуации разбирается полиция, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, 24 августа на территории монастыря две паломницы решили сфотографироваться на фоне одного из храмов. Они увидели, как неизвестный вывел из церковной лавки продавца икон и, якобы держа ее за волосы, в нецензурной форме потребовал "покаяться за торговлю иконами". Среди прочего он заявил, что "таких, как эта продавец, раньше сжигали на кострах". После этих слов он достал канцелярский нож. Увещевания и появление игуменьи на гостя не подействовали. Пришлось вызвать полицию.

В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU сообщили, что после того, как силовикам сообщили о неадекватном "паломнике", на место выехал отряд патрульно-постовой службы. Бузотера задержали, по факту случившегося проводится проверка.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Ильинском монастыре Тюмени паломник напал на продавца икон и потребовал "покаяться за торговлю"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ильинский монастырь, нападение, иконы, торговля



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети