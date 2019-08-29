В Ильинском монастыре Тюмени паломник напал на продавца икон и потребовал "покаяться за торговлю"

В Ильинском монастыре сотрудницу церковной лавки атаковал неизвестный, требуя "покаяться за торговлю иконами". В ситуации разбирается полиция, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, 24 августа на территории монастыря две паломницы решили сфотографироваться на фоне одного из храмов. Они увидели, как неизвестный вывел из церковной лавки продавца икон и, якобы держа ее за волосы, в нецензурной форме потребовал "покаяться за торговлю иконами". Среди прочего он заявил, что "таких, как эта продавец, раньше сжигали на кострах". После этих слов он достал канцелярский нож. Увещевания и появление игуменьи на гостя не подействовали. Пришлось вызвать полицию.

В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU сообщили, что после того, как силовикам сообщили о неадекватном "паломнике", на место выехал отряд патрульно-постовой службы. Бузотера задержали, по факту случившегося проводится проверка.