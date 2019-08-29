Отказ Лукашенко от визита в Польшу связали с солидарностью с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Как сообщило польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники, Лукашенко отказался по причине того, что Варшава не пригласила на мероприятия президента России.

Издание отмечало, что в Польшу не полетит ни один из высокопоставленных белорусских политиков, пишет Regnum.

В МИД Белоруссии подтвердили, что страну на мероприятиях будет представлять только посол.

"Мы никогда не перестанем подчеркивать, и об этом открыто говорится в наших учебниках истории, что именно Советский Союз и все его народы внесли решающий и неоценимый вклад в победу над нацизмом и в освобождение Европы", - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

При этом конкретную причину отказа от приглашения он не назвал.

Напомним, Польша отказалась приглашать Россию на на годовщину начала Второй мировой войны. Варшава объясняет это нарушением международного права, якобы допущенном СССР в 1939 году.

Власти страны намерены провести эти мероприятия в кругу стран, с которыми Польша в настоящее время "работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств". Среди таких стран оказалась Германия.