"Газпром нефть" может получить крупное месторождение на Ямала

Правительство выставит на торги лицензию на разработку Хамбатейского газоконденсатного месторождения федерального значения в Ямало-Ненецком автономном округе. Стартовый платеж на аукционе составит более 1,8 млрд руб.

Извлекаемые запасы месторождения в южной части Обской губы по категории C1+C2 составляют 34 млрд кубометров газа и 2,6 млн т газового конденсата, а ресурсы по категории D0 (подготовленные) — 247 млрд кубометров газа и около 20 млн т конденсата.

По данным “Ъ”, наиболее вероятным покупателем Хамбатейского месторождения является"Газпром нефть". Компания обладает лицензией на Новопортовское месторождение в той же промышленной зоне и занимается консолидацией близлежащих месторождений.