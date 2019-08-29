20 Сентября 2020
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газпром нефть, новый порт (2013) | Фото: gazprom-neft.ru

"Газпром нефть" может получить крупное месторождение на Ямала

Правительство выставит на торги лицензию на разработку Хамбатейского газоконденсатного месторождения федерального значения в Ямало-Ненецком автономном округе. Стартовый платеж на аукционе составит более 1,8 млрд руб.

Извлекаемые запасы месторождения в южной части Обской губы по категории C1+C2 составляют 34 млрд кубометров газа и 2,6 млн т газового конденсата, а ресурсы по категории D0 (подготовленные) — 247 млрд кубометров газа и около 20 млн т конденсата.
По данным “Ъ”, наиболее вероятным покупателем Хамбатейского месторождения является"Газпром нефть". Компания обладает лицензией на Новопортовское месторождение в той же промышленной зоне и занимается консолидацией близлежащих месторождений.

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"Газпром нефть" может получить крупное месторождение на Ямала

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Теги: Хамбатейское месторождение, ЯНАО, Газпром нефть, добычагаза



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