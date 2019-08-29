20 Сентября 2020
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Максим Решетников (2017) | Фото: Пресс-служба Кремля

Максим Решетников потребовал от глав муниципалитетов регулярно проводить прямые эфиры

Губернатор Пермского края Максим Решетников потребовал от глав районов и городских округов усилить работу с жителями в соцсетях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Вопрос был поднят на заседании Совета глав при губернаторе. Глава региона отметил, что соцсети являются полноценным инструментом работы с жителями края. И напомнил, что ранее чиновники получили рекомендацию - создать аккаунты в популярных соцсетях, поскольку их пользователи являются одной из самых активных и требовательных аудиторий.

"Призываю вас воспринимать соцсети как современную и удобную площадку для общения с людьми, в том числе и для проверки того, как работают ваши подчиненные, как работает система управления. Это самый быстрый способ понять, как решаются вопросы на местах, как идет текущая работа", – подчеркнул Максим Решетников.

Губернатор также поручил главам территорий начинать свое утро с просмотра аккаунтов и изучения вопросов, раздачи поручений и их контроля. Максим Решетников подчеркнул, что в общении с жителями нет места формальным отпискам, и напомнил о необходимости исполнять все обещания, данные в соцсетях. Также главам муниципалитетов рекомендовано проводить прямые эфиры, не реже одного раза в месяц. Каждый прямой эфир должен анонсироваться заранее и проходить должен в удобное для граждан время.

Отметим, что сам губернатор регулярно проводит прямые эфиры в своем Instagram.

На сегодняшний день всего 10 из 46 территорий наладили работу и дают обратную связь на обращения жителей в течение 24 часов с момента поступления обращения. 11 территорий также дают качественные ответы, но не на все обращения и жалобы. В трех муниципалитетах ответы даются, но они формальные. Семь территорий и вовсе закрыли пользователям доступ к комментариям под своими постами в сообществах. Общее число подписчиков в аккаунтах муниципалитетов более 95 тыс. Больше всего их у главы Перми, Чусовского, Кунгурского, Лысьвенского районов и Соликамска.

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Максим Решетников потребовал от глав муниципалитетов регулярно проводить прямые эфиры

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Теги: Максим Решетников, instagram, соцсети, прямой эфир



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