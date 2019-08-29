Челябинец получил условный срок за незаконный ввоз бензина из Казахстана

45-летний житель Челябинска получил 3 года условно за незаконный ввоз нефтепродуктов с территории Казахстана.

В начале июня прошлого года он и еще двое граждан с поддельными товаросопроводительными документами перевезли через госграницу 92-ой бензин запрещенного в России экологического класса К4.

Общее количество бензина - более 50 тыс. литров, стоимость - более 1,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.