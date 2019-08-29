20 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
(2005) | Фото: boeingmedia.com

Boeing получит контракт на $500 миллионов из Катара - Пентагон

Пентагон сообщил о новом крупном военном контракте Boeing. Американская авиастроительная корпорация получила заказ на $500 млн. от Катара. На эти деньги компания обеспечит обучение экипажей новейших F-15QA и обслуживание самолетов, поставленных для ВВС арабской страны, сообщает Reuters.

Контракт на поставку F-15QA – специально для Катара разработанной версии многоцелевых истребителей F-15 "Эдванд Игл" – был подписан в конце 2017 года, его стоимость оценивалась примерно в $12 млрд. Всего было заказано 36 машин, производство которых началось год назад. Поставки должны быть произведены до конца 2022 года.

Военные контракты для Boeing сейчас являются стабилизирующими, поскольку с гражданскими проектами дела идут не лучшим образом. Так, корпорация уже потеряла статус крупнейшего авиапроизводителя в мире, а все из-за "приземления" Boeing 737 MAX.

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Boeing получит контракт на $500 миллионов из Катара - Пентагон

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Теги: boeing, f-15qa, истребитель, подготовка пилотов



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