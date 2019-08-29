Определились все участники Лиги чемпионов. "Зенит" в первой корзине, "Локомотив" - в четвертой

Стали известны все участники розыгрыша Лиги чемпионов UEFA сезона 2019/2020.

Россию на данном этапе представят два клуба - "Зенит" и "Локомотив". При этом петербургский клуб попал в первую корзину, "железнодорожники" - в четвёртую.

Полностью состав корзин выглядит следующим образом:

Определились все участники ЛЧ 🏆



«Зенит» в первой корзине, «Локо» – в четвертой:https://t.co/l85MT63jEa pic.twitter.com/UGycAgUGxb — Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2019

Отметим, что 8 групп формируются по одной команде из каждой корзины. При этом в одной группе не могут играть клубы из одной страны.

Жеребьевка группового этапа ЛЧ пройдёт сегодня вечером.