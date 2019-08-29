Определились все участники Лиги чемпионов. "Зенит" в первой корзине, "Локомотив" - в четвертой
Стали известны все участники розыгрыша Лиги чемпионов UEFA сезона 2019/2020.
Россию на данном этапе представят два клуба - "Зенит" и "Локомотив". При этом петербургский клуб попал в первую корзину, "железнодорожники" - в четвёртую.
Полностью состав корзин выглядит следующим образом:
Определились все участники ЛЧ 🏆— Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2019
«Зенит» в первой корзине, «Локо» – в четвертой:https://t.co/l85MT63jEa pic.twitter.com/UGycAgUGxb
Отметим, что 8 групп формируются по одной команде из каждой корзины. При этом в одной группе не могут играть клубы из одной страны.
Жеребьевка группового этапа ЛЧ пройдёт сегодня вечером.