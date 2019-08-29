"Самая быстрая женщина" насмерть разбилась в США

Автогонщица Джесси Комбс, известная в США как "самая быстрая женщина на четырех колесах", насмерть разбилась при попытке установить новый мировой рекорд.

Трагедия произошла в пустыне Алврода, что в штате Орегон: по данным телеканала CNN, девушка села за руль реактивного авто и попыталась разогнаться до 996 километров в час. Однако сделать этого ей не удалось и она погибла. Подробности аварии пока неизвестны.

Как напоминает ПолитЭксперт, в 2013 году Комбс сумела разогнаться до 632 километров в час и побила рекорд, державшийся на протяжении 48 лет. А в 2016 году гонщица обновила свой же результат, разогнавшись сразу до 769 километров в час.

Недавно в США четыре человека получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров Лос-Анджелеса. По данным американских СМИ, стрелять по посетителям начала некая женщина.