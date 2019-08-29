20 Сентября 2020
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коллаж, Трамп, ракеты, РСМД (2018) | Фото: Накануне.RU

Трамп решил проверить расход средств США на украинскую армию. Выплаты заморожены

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести ревизию трат американского бюджета на армию Украины. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание Politico.

Отмечается, что только в 2019 году военная помощь США для Украины составила около 250 млн долларов. Дональд Трамп поручил проверить, действительно ли эти средства используются эффективно и по назначению. Ревизию будут проводить американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Средства для Украины на время проверки будут заморожены.

Утечка об этом решении уже вызвала беспокойство в комитете по ассигнования Палаты представителей Конгресса США. Там, по данным Politico, направили запрос в администрацию президента о задержке выделения средств.

Также отмечается, что по данным минобороны США, с 2014 года Украине была оказана военная помощь на 1,5 млрд долларов.

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Трамп решил проверить расход средств США на украинскую армию. Выплаты заморожены

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Теги: Трамп, США, военная помощь Украине, конфликт в Донбассе, русская весна, Конгресс США, украинская армия, ВСУ, Киев, Украина, Майдан, Дональд Трамп, минобороны США



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