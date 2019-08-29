Треть российских работников возьмут отгул на 2 сентября – отведут детей в школу

В этом году 1 сентября выпало на воскресенье. Конечно, работающим родителям было бы очень удобно отвести детей в этот день на праздничную линейку, а затем отметить праздник дома. Но почти во всех регионах начало учебного года перенесли на 2 сентября, понедельник – никто из учителей не хочет терять выходной. Таким образом, родителям придется отвести детей в школу в будний день.

Треть российских работников (30%) планируют взять выходной или отпуск 2 сентября, чтобы отвести детей на праздничную школьную линейку, еще 23% отпросятся ради посещения линейки на несколько часов, показал опрос 2500 сотрудников в 415 населенных пунктах России, проведенный порталом Superjob. По данным опроса, 2 сентября на целый день отпросится больше женщин, чем мужчин (32% против 29%), на несколько часов – тоже больше женщин, чем мужчин (25% против 19%), сообщают "Ведомости".

Чаще всего отпрашиваются с работы родители первоклассников: 60% возьмут отпуск, еще 23% задержатся на несколько часов, показал опрос. Именно родителям первоклассников и младшеклассников работодатели больше всего идут навстречу.