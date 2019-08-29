В Шадринске неизвестные подожгли местный штаб ЛДПР

В Шадринске неизвестные злоумышленники напали на местный штаб ЛДПР.

Как рассказал Накануне.RU координатор регионального отделения партии в Курганской области Юрий Ярушин, нападавшие разбили стекло и подожгли штаб.

"Это поздно вечером произошло 28 августа. Сейчас подсчитываем ущерб. Пострадали флаг, агитационные материалы", - отметил Ярушин.

В УМВД России по Курганской области Накануне.RU сообщили, что сообщение о нападении зарегистрировано в МО МВД России "Шадринский".

"В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение", - отметили в пресс-службе ведомства.