Паводок в Приморье: жители уверяют, что их не предупредили об экстренных сбросах воды

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всем регионе.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, из-за сильных дождей режим ЧС распространен на Владивосток, Дальнереченск, Лесозаводск, Находку, Партизанск, Уссурийск, Дальнереченский, Красноармейский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Пограничный и Хасанский районы.

Наиболее сложная ситуация сложилась во Владивостоке, где за несколько дней выпало более 150 миллиметров осадков. Подтопленными оказались районы станций Спутник и Океанская, сейчас там работают группы спасателей.

В результате сильных непрекращающихся ливней в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен. На улицах много мусора, поваленных деревьев и селевого грунта.

Кроме того, прохождение тропического тайфуна через регион стало причиной многочисленных аварий и ЧП во Владивостоке, в частности, был затоплен аэропорт.

Более 60 человек ночью 29 августа эвакуировали из частных домов, подтопленных после ливней и сброса воды с водохранилищ Владивостока. Утром многие из них вернулись домой, сообщили в МЧС региона.

При этом, по словам местных жителей, их не предупредили о планируемых сбросах воды. Из-за этого пострадало имущество и погибли животные, передает Regnum.

На прошлой неделе паводок, вызванный прохождением тайфуна "Кроса",отрезал от внешнего мира шесть населенных пунктов в Приморье.

Перед этим жителей Владивостока предупредили о серьезной опасности, которую несет с собой мощный тайфун. По громкой связи передали экстренное сообщение оперативного штаба Комиссии по ЧС. В городе ожидается подтопление территорий, местами - затопление домов.