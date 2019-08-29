Китай стал главным партнером авиасалона МАКС-2019: обсуждаются CR929 и тяжелый вертолет

Одним из важных событий МАКС-2019 стало подписание соглашения между дирекцией авиасалона и китайской делегацией. Китай впервые выступил официальным партнером МАКС. Руководство авиасалона в Жуковском и "Airshow China" в Чжухае 28 августа подписали соглашение о сотрудничестве и обмене выставочными стендами, передает корреспондент Накануне.RU.

Также на авиасалоне прошло заседание российско-китайской подкомиссии в области промышленности. Результаты сотрудничества обсудили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

Ранее в этот же день был открыт выставочный павильон Китая на специально построенном павильоне площадью 3 000 кв.м. Главное место на выставке занимает макет российско-китайского широкофезюляжного дальнемагистрального самолета CR929.

"Это и самый амбициозный проект нашего сотрудничества. Вместе с тем, с каждым годом наши страны расширяют кооперационные связи в авиастроении. Примером тому служат совместная работа над тяжелым гражданским вертолетом AHL, взаимодействие по проекту создания тяжелого самолета-амфибии, поставка российских двигателей для китайских боевых машин", - отметил Денис Мантуров.

Формат российско-китайской подкомиссии был назван "эффективным механизмом для расширения взаимовыгодной промышленной кооперации между Россией и Китаем".

В прошлом году междусторонний оборот между Россией и Китаем превысил планку в 100 млрд долларов. Одной из целей сотрудничества является увеличение объема международной торговли до 200 млрд долларов, увеличение доли промышленной продукции, формирование совместных инициатив.

Министр отметил, что знаковым можно считать открытие завода Great Wall Moto в Тульской области, он может выпускать в год 80 тыс. автомобилей, в перспективе этот объем может быть увеличен вдвое. Примером успешного индустриального партнерства являются проекты китайского холдинга Haier по производству бытовой техники в республике Татарстан.

"Фармацевтический потенциал мы видим в создании совместных предприятий российской компании "Биокад" и шанхайского "Shanghai Pharmaceuticals" по производству и клинической разработке уникальных препаратов для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний", - подчеркнул Мантуров.

Он также выразил надежду, что Китай станет партнером в развитии в России технологических долин, машиностроения, роботехники и аддиктивных технологий.

Также министр заявил, что в ноябре этого года российская делегация планирует участие во второй международной ярмарке импортных товаров в Шанхае. Далее был подписан протокол заседания.

Позже стало известно, что "Вертолеты России" будут разрабатывать тяжелый гражданский вертолет для китайского рынка. Весной 2019 года в Минпромторге сообщали, что страны вышли на финишную прямую в подготовке генерального контракта о создании совместного тяжелого вертолета.

Весной в Минпромторге сообщали, что Россия и Китай парафировали соглашение о создании совместного тяжелого вертолета, а курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов говорил, что страны вышли на финишную прямую в подготовке генерального контракта.