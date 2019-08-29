20 Сентября 2020
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Экономика В России
Парк &quot;Зелёная роща&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В России официально трудоустроены только 40% "предпенсионеров"

Только 40% граждан предпенсионного возраста (всего их 10,1 млн) в России официально трудоустроены, пишут "Известия". 6 млн неработающих пожилых людей закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.
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Эксперты считают, что такой уровень безработицы среди предпенсионеров можно считать очень высоким и связывают ситуацию с нежеланием владельцев бизнеса принимать пожилых людей на работу, кроме того, многие из таких россиян трудоустроены неофициально.

Согласно данным Минтруда за июль этого года, уровень безработицы среди граждан 15 лет и старше по методологии Международной организации труда (МОТ) составляет 4,7%, а численность рабочей силы — 76,3 млн человек. То есть могут трудиться, но по каким-либо причинам не делают этого 3,6 млн человек. Неработающих граждан предпенсионного возраста гораздо больше — 6,1 млн человек. Конечно, часть из них уже вышла на заслуженный отдых досрочно (такое право имеют военные, врачи, учителя и некоторые другие категории) или не могут работать — например, из-за инвалидности. Последних в России не более 1 млн человек — по данным Росстата, такова численность инвалидов трудоспособного возраста старше 30.

Напомним, в 2018 году Владимир Путин объявил о повышении пенсионного возраста на пять лет в России, оно пошагово началось с 2019 года. При этом президент пообещал поддержку людям предпенсионного возраста. Путин отмечал тогда, что люди предпенсионного возраста опасаются столкнуться с риском потери работы, а также того, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты, поскольку, признал он, после 50-ти работу действительно сложно найти. "В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда", - заявлял он тогда.

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В России официально трудоустроены только 40% "предпенсионеров"

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Теги: предпенсионеры, пенсия, трудоустройство, статистика



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