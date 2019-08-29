Глава Среднего Урала провел встречу с министром спорта России: обсуждалась Универсиада

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев встретился в Москве с министром спорта России Павлом Колобковым.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, обсуждались текущие вопросы подготовки Екатеринбурга к Всемирной летней Универсиаде 2023 года.

Как отметил Колобков, на федеральном уровне необходимо построить Деревню Универсиады, ряд спортивных объектов и привести в порядок дорожную инфраструктуру.

"На региональном уровне – собственная программа подготовки, у нас есть понятный план, связанный с вводом в строй всей инфраструктуры. Конечно, сроки ограничены. Сейчас для нас это один из самых важных спортивных проектов, к которому мы активно вместе с регионом готовимся, поэтому такие встречи проводим регулярно", - сказал министр.

В свою очередь, губернатор отметил, что обсуждались вопросы финансирования, ведения операционной деятельности, которая затрагивает, в том числе, безопасность и организацию спортивных мероприятий.

"С нашей стороны подготовлена вся организационная инфраструктура. Мы уже начали финансировать из средств регионального бюджета проектирование объектов инфраструктуры, в том числе спортивной. Сейчас готовим предложения в Правительство РФ", - рассказал Евгений Куйвашев.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Пройдут состязания по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Как сообщало Накануне.RU, в начале августа началось строительство первого объекта к Универсиаде - Академии волейбола имени Николая Карполя.