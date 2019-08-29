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Общество Курганская область
мигалки, полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

Полиция Кургана найдет новое здание для опорного пункта после возмущения жителей

После негодования жителей о закрытии опорного пункта полиции в 3 микрорайоне Заозерного в Кургане, в правоохранительных органах заявили, что пункт будет открыт вновь, но в другом здании.
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"То здание, в котором был расположен опорный пункт полиции, непригодно для пребывания. Сейчас решается вопрос о том, чтобы опорный пункт открылся в другом здании. Сейчас идет поиск помещения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Напомним, жители Заозерного собирались писать официальное обращение к врио губернатора региона Вадиму Шумкову с просьбой разобраться в их проблеме. В Заозерном закрыли опорный пункт полиции с участковыми, теперь на весь микрорайон, в котором проживает треть жителей всего Кургана, остался только один пункт в 6-ом микрорайоне.

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Полиция Кургана найдет новое здание для опорного пункта после возмущения жителей

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Теги: полиция, пункт, отдел, Вадим Шумков, жители, обращение, Заозерный, Курган



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