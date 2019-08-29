20 Сентября 2020
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Самолет МС-21-300 (2019) | Фото: Накануне.RU

ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21

Главной премьерой авиасалона МАКС стало представление нового лайнера МС 21-300. Воздушное судно спроектировала корпорация "Иркут", передает корреспондент Накануне.RU.

Представить самолет было запланировано в 2020 году, но позже решение изменили в Минпромторге и ОАК. На авиасалоне представлено три опытных МС-21-300 - это самолёты с регистрационными номерами 73051, 73053 и 73054.

Начало серийного производства лайнера запланировано на 2021 год. Предполагается выпускать две его версии – МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест). Свой первый полет самолет совершил в конце мая 2017 года. Диаметр фезюляжа самый большой в своем классе – 4 метра и 6 сантиметров. В проходе можно будет с легкостью разойтись с тележкой стюардессы.

Самолет MC-21-300(2019)|Фото: Накануне.RU

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21. Об этом рассказал глава гражданского дивизиона Равиль Хакимов.

Соглашения на 10 самолетов подписаны с казахской региональной компанией Bek Air, еще на пять — с авиакомпанией "Якутия". Имена остальных закупщиков компания не раскрыла. Первые поставки самолетов запланированы на второе полугодие 2021 года. Российский лайнер будет дешевле зарубежных аналогов.

Напомним, как обещали в ОАК, перспективный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 должен стать главной новинкой Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. "То, что МС-21 представлен уже в готовом виде, уже летающим – это большой прогресс. Одно дело заявлять о показателях и хвалить всячески машину, как "Суперджет-100" хвалили, другое дело – когда он уже выставляется летающим. В заявлениях исполнителя этого самолета прямо говорится, что, во-первых, он будет иметь вес меньший, чем такого же класса самолеты, потому что будет сделан из композитных материалов, которые легче, чем металлические. Далее, он будет иметь расход авиатоплива значительно меньший, чем у "Боингов" и "Эирбасов" – это тоже выигрышный вариант, потому что на финансовое положение всех авиакомпаний мира сейчас давит повышающаяся цена на авиатопливо, в том числе и в России", – отмечал в интервью Накануне.RU авиаэксперт Олег Смирнов.

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ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21

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Теги: МС-21, ОАК



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