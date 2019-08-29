20 Сентября 2020
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Экономика В России
коллаж, теневая экономика, серая зона, рубль (2018) | Фото: Накануне.RU

Росстат подсчитал размеры теневой экономики России

Объем неучтенной экономики России в 2017 г. составил 12,7% ВВП. Доля скрытой экономики в сравнению с предыдущими годами снизилась, но в денежном выражении "серый" сектор увеличился, следует из данных Росстата.
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Ненаблюдаемая экономика оценивается в 11,7 трлн руб., говорится в отчете Росстата о национальных счетах в 2014–2018 гг. В 2016 г. сумма была меньше - 11,4 трлн руб., но в ВВП она занимала 13,2%.

Самая высокая доля неформального сектора — в сфере операций с недвижимостью (6,3% ВВП, или половина всей серой экономики страны). 1,4% неучтенного ВВП России формируется в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве, столько же производит сектор оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта. 15% всех операций в строительстве нахоядтся в тени (0,6% ВВП).

Ранее Росстат подсчитал объем "серых" зарплат в России в 2018 г., он достиг 13 трлн руб. Глава Росфинмониторинга отмечал, что в России сохраняется теневой оборот наличных средств и наблюдается его смещение из банковского сектора в другие, в частности в торговый.

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Росстат подсчитал размеры теневой экономики России

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Теги: ненаблюдаемая экономика, теневая экономика



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