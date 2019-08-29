20 Сентября 2020
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Общество В России
Ольга Бузова (2018) | Фото:instagram.com/muztv

Вице-премьер Акимов предложил заплатить Бузовой за рекламу правил безопасности на дорогах

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, считает, что к пропаганде безопасности на дорогах можно привлекать так называемых инфлюенсеров – популярных в молодежной среде лидеров общественного мнения. На них обычно в соцсетях подписаны миллионы пользователей. В качестве примера инфлюенсера он привел ведущую "Дома-2" и начинающую певицу Ольгу Бузову.

"У Бузовой 15 миллионов подписчиков, мы должны, наверное, к человеку прийти. Если это прямой канал к мозгам 15 миллионов молодых мамаш? Надо это использовать. Если нужно на это деньги потратить - давайте потратим", - предложил Акимов.

Замглавы правительства поручил создать межведомственную рабочую группу, которая бы занималась подобными вопросами, и представить конкретные предложения в течение двух месяцев.

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Красивый изумруд на безымянном пальце Бузова сняла, будучи за рулем, во время движения

Вероятно, Акимов не в курсе, что подписчиков у Бузовой уже 16 млн, а сама она не редко записывает видео для Instagram, будучи за рулем автомобиля (что явно не способствует безопасности). Интернет полон историй о том, как блогеры попадали в смертельные ДТП, записывая очередную "сторис" для своих подписчиков.

Впрочем, Бузовой идея с социальной рекламой понравилась. РБК цитирует блогера: " Максим Алексеевич правильно заметил, что сейчас время, когда уже бессмысленно выпускать брошюры и методички, современное поколение не смотрит это все. Сейчас люди больше времени проводят в социальных сетях и прислушиваются к мнению любимых блогеров".

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Вице-премьер Акимов предложил заплатить Бузовой за рекламу правил безопасности на дорогах

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Теги: максим акимов, ольга бузова, инфлюенсер, социальная реклама, блогеры



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