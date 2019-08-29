Теперь официально: экс-глава Антипинского НПЗ – в международном розыске

Бывшему гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Из-за того, что он скрылся от следствия за границей, бизнесмен объявлен в международный розыск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Напомним, Лисовиченко находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации". Речь идет о хищении кредитных денег "Сбербанка". Бывшему собственнику АНПЗ Дмитрию Мазурову уже предъявлено обвинение. Позже Ленинский райсуд Тюмени отказал Лисовиченко в выплате "золотого парашюта" в 10 млн долларов. 22 августа он заочно арестован на два месяца.

По версии следствия, назначенный в 2004 году генеральным директором завода Лисовиченко в конце октября 2017 года заключил с одной из компаний договор о продаже железнодорожного подъездного пути. Он был важен для завода, по нему осуществлялся налив нефтепродуктов. Цена договора в 20 млн руб. была заниженной – рыночная его стоимость – 38 млн руб..После завод арендовал путь у покупателя, из-за чего предприятие серьезно пострадало. Лисовиченко арестован, однако из-за того, что он сбежал из России, бизнесмен объявлен в международный розыск.