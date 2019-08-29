20 Сентября 2020
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Мусорный полигон, чайка (2019) | Фото: Накануне.RU

Минтранс готов выделить 5 млн рублей на создание новой системы орнитологических служб в аэропортах

После аварийной посадки самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" на подмосковном кукурузном поле Министерство транспорта России разместило на сайте госзакупок тендер на создание новой системы орнитологической безопасности полетов воздушных судов, пишут "Известия". На создание такой системы ведомство готово потратить пять миллионов рублей

Эксперты отмечают, что в последний раз финансирование на разработку систем орнитологической безопасности выделялось 25 лет назад — за это время и правовая, и техническая их составляющие сильно устарели.

Согласно условиям размещенного тендера, максимальная стоимость работ по обеспечению орнитологической безопасности полетов воздушных судов оценивается Минтрансом в 5 596 853,19 руб.

Разработчикам системы необходимо представить предложения по стимулированию внедрения новых технологий в области орнитологической безопасности и найти подходы к собственникам аэропортов, чтобы они обеспечивали защиту от птиц на надлежащем уровне. Кроме того, в техническом задании говорится о том, что Минтрансу требуются научно обоснованные предложения по структуре и содержанию нормативно правовых актов в сфере обеспечения орнитологической безопасности. Также победителям тендера предлагается изучить формы и методы госрегулирования этой сферы, существующие в США, Канаде, Австралии и странах ЕС.

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Минтранс готов выделить 5 млн рублей на создание новой системы орнитологических служб в аэропортах

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Теги: министерство транспорта, орнитологическая служба, птица в двигателе



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