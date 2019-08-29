20 Сентября 2020
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Образование В России За рубежом
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Исследование: российские школьники больше всех в мире испытывают стресс

Учащиеся школ России больше всех школьников в мире испытывают стресс из-за успеваемости.

Вторую строчку занимает КНР, следует из исследования "Уверенность в процессе обучения" аналитической компании Harris Insights & Analytics в сотрудничестве с LEGO Education.

О стрессе из-за успеваемости сообщили 79% российских школьников. В Китае об этом сообщили 64% опрошенных учащихся, на третьем месте Германия (61%).

Также выяснилось, что чувство тревоги и неуверенности мешает детям и подросткам в учебе. Об этом говорят 68% российских учителей.

Отмечается, что ученики, учителя и родители сходятся во мнении, что именно оценки являются ключевым фактором, вызывающим стресс, как и сравнение результатов усилий одного ученика с успехами других одноклассников, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в 2019 году у российских школьников стали обществознание, физика и биология.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Основной период госэкзамена стартовал 27 мая с испытаний по географии и литературе. 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая - ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня.

По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавали экзамены 750 тыс. человек.

Напомним, в этом году Рособрнадзор тестировал в восьми регионах "технологию будущего" – передачу заданий ЕГЭ через "защищенный канал связи" и распечатку их в аудиториях непосредственно перед учениками.

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Исследование: российские школьники больше всех в мире испытывают стресс

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Теги: школа, школьники, образование, стресс



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