Екатеринбург попал в список лучших регионов для автопутешествий по России

В России составлен рейтинг городов для путешествий на автомобиле и автотуризма.

Как сообщает Накануне.RU со ссылкой на турпортал "Турстат", в первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Подмосковье, Казань и Татарстан, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Свердловская области, Крым и Севастополь.

За Москву и Санкт-Петербург как лучшие города России для туристов на автомобиле отдали по 22% голосов, за Подмосковье и Сочи - по 11%, за Казань и Республику Татарстан - 8%, за Нижний Новгород и Нижегородскую область - 5,5%, за Ярославль и Ярославскую область - 5%, Ростов-на-Дону и Ростовскую область - 3,5%, за Екатеринбург и Свердловскую область - 3%, за Крым и Севастополь - 2,5%, за Ленинградскую и Владимирскую области и Республику Карелия - по 2% голосов.

По данным исследования, более 20 млн человек путешествуют по России на автомобиле.