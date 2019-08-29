В Свердловской области нашли пропавших грибников

В Туринском районе Свердловской области нашли пропавших грибников.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Управлении Росгвардии, 24 августа трое грибников отправилась в лес в районе разъезда Шуфрук - деревня Устиновка и в процессе сбора грибов заблудилась. С собой у молодых людей был лишь один сотовый телефон, который разрядился в первые сутки. Однако, молодые люди успели сообщить родственникам о том, что не могут найти обратную дорогу.

В поисках грибников были задействованы как спецслужбы, так и сотрудники Туринского лесничества, Общества охотников и поисковые отряды, а также инженер по связи ОМОН на транспорте.

В результате 28 августа в шестом квартале Благовещенского участкового лесничества потерявшие граждане были обнаружены. Мужчину и девушек вывезли из леса на дорогу, где их передали медикам.

Грибники ушли в лес неподготовленными и без теплой одежды. В резиновых сапогах был лишь 28-летний молодой человек. Его спутницы 23-х и 30-ти лет отправились в лес в кроссовках. Все это время молодые люди питались ягодами и грибами. По ночам, прижимаясь друг к другу, спали под валежником.

Тем временем, в свердловском поселке Атиг (Нижнесергинский район) пропал мужчина – 72-летний Александр К. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", пенсионер ушел за грибами в лес и не вернулся 21 августа.

"Приметы: Рост: 170 см. Телосложение: нормальное Цвет глаз: карие Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка. Был одет: тёмно-синие штаны с лампасами, чёрная футболка, чёрный пиджак, чёрная кепка со светоотражающими элементами. С собой: прозрачный пакет", - сообщили в отряде.