20 Сентября 2020
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Экономика В России
Пенсионный фонд России, ПФР (2017) | Фото: www.pfrf.ru

СМИ: сотрудники ПФР продавали личные данные россиян

Сотрудников Пенсионного фонда РФ заподозрили в продаже персональных данных жителей России.

По данным Генпрокуратуры, работники ПФР продавали сведения в негосударственные пенсионные фонды. Поводом к проверке стали "массовые злоупотребления при переводе пенсионных накоплений граждан в НПФ", говорят в надзорном ведомстве.

По результатам перехода в 2017–2018 годах из ПФР в НПФ поступило 209,2 млрд руб. Утраченный инвестиционный доход превысил 45 млрд руб.

Генпрокуратура поручила проверить деятельность частных фондов по всей стране, результаты планируется огласить до 6 сентября, сообщает news.ru

Как сообщалось ранее, в России вскрылась крупная афера, в результате которой пострадали 500 тыс. жителей страны.

Преступления вскрыл Пенсионный фонд. Злоумышленники переводили накопления россиян между негосударственными пенсионными фондами. В конце прошлого года в ПФР заметили рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой.

Большая часть заявителей хотела перевести средства в фонды "Согласие", ВТБ, "Социум", а также "Газфонд". Неизвестные подделывали подписи двадцати двух нотариусов, которые "заверяли" по тысяче обращений о переводе ежедневно. Федеральная нотариальная палата провела свою проверку, в результате которой выяснилось, что ни один из юристов на самом деле в аферах участия не принимал.

Чтобы вернуть свои накопления, россиянам придется лично обращаться в негосударственный пенсионный фонд, куда перевели деньги, и просить у его представителей доказательства законности операции. В дальнейшем жертвам махинаций нужно будет писать жалобу в ПФР или обращаться в суды.

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СМИ: сотрудники ПФР продавали личные данные россиян

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Теги: ПФР, НПФ



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