Россияне задолжали за "коммуналку" более 500 млрд рублей

По итогам первого квартала 2019 года задолженность жителей России по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая сумма долга составляет 564,5 млрд руб., говорят в Минстрое. В категорию должников входят не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании.

По данным Росстата за первый квартал только по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями физические лица задолжали более 300 млрд руб. за коммунальные услуги, больше всего — за тепло, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, с начала 2019 года платежи за ЖКХ в среднем увеличились на 4,46% – цифра содержится в распоряжении Правительства. Однако в реальности тарифы на ЖКУ в субъектах установлены выше базового индекса. Отклонение как в меньшую, так и в большую сторону допускается законом, но региональные власти в подавляющем большинстве случаев выбирают последний вариант. В отдельных муниципалитетах чиновники уже разрешили индексацию на уровне 121%. Опережающий рост аналитики связали с повышением НДС, текущий год – первый, в котором бенефициаром "коммунальной инфляции" стал федеральный бюджет.