Минэкономразвития составило прогноз по курсу доллара

Минэкономразвития составило прогноз курса доллара к концу 2019 года.

Как ожидается, американская валюта будет стоить 65,8 руб., а к концу 2024 года — 67,6 руб.

Среднегодовой прогноз по доллару на 2019 год равняется в базовом сценарии 65,4 руб., на 2024 год — 67,4 руб. Как отмечаю в министерстве, доллар может превысить 70 руб. только в консервативном сценарии и только в начале 2023 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее Максим Орешкин сообщил, что падение рубля стало ожидаемым. Он сослался на прогноз Минэкономразвития, согласно которому, во втором полугодии курс национальной валюты ожидался в диапазоне 65-66 рублей за доллар, "на который мы сейчас де-факто и вышли", — отметил Орешкин.

По его словам, текущий курс можно назвать оптимальным: "То есть здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета".