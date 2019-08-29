Коломойский предложил частично снять антироссийские санкции

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    одежда больших размеров для мужчин недорогая москва вот

Политика В России В бывшем СССР Крым Украина ДНР и ЛНР
Коломойский (2015) | Фото: politrada.com

Коломойский предложил частично снять антироссийские санкции

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает разумным снять часть украинских санкций в отношении России, введенных из-за ситуации в Донбассе.

По словам бизнесмена, "надо возвращать Донбасс сейчас". Коломойский напомнил, что есть два вида санкций: ограничительные меры были введены за Крым, а затем по Донбассу. "И россияне от них реально страдают",— считает Коломойский. "Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму",— заявил олигарх.

По мнению Коломойского, Донбасс для РФ "большая обуза", а на его содержание "выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета", сообщает "Коммерсант".

Ранее Коломойский заявил, что Украина не может пойти на выполнение того, что записано в Минских соглашениях, - особый статус Донбасса, закрепленный в конституции.

Он отметил, что пять лет назад Украина получила передышку, укрепилась, усилила свои переговорные позиции, и сейчас возник благоприятный момент, чтобы заставить Россию согласиться заменить Минские соглашения на новые, которые будут включать особый статус с переходным периодом без закрепления в конституции.

Он так описал "Цензору" свой план по Донбассу после первого шага - прекращения огня и обмена пленными.

"Второе - проведение выборов по украинскому законодательству под контролем украинской власти. Третье - на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля [Украине] над границей. Четвертое - заменить обязательства по внесению изменений в конституцию на 5-летний закон об особом статусе Донбасса", - сказал Коломойский.

Он подчеркнул, что изменения в конституцию по особому статусу Донбасса никогда не будут внесены, так как "если это сделать, то украинское государство перестанет существовать".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Коломойский предложил частично снять антироссийские санкции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Коломойский, Донбасс, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.08.2019 11:39 Мск Коломойский: Украина не пойдет на выполнение Минских соглашений

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети