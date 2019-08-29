Коломойский предложил частично снять антироссийские санкции

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает разумным снять часть украинских санкций в отношении России, введенных из-за ситуации в Донбассе.

По словам бизнесмена, "надо возвращать Донбасс сейчас". Коломойский напомнил, что есть два вида санкций: ограничительные меры были введены за Крым, а затем по Донбассу. "И россияне от них реально страдают",— считает Коломойский. "Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму",— заявил олигарх.

По мнению Коломойского, Донбасс для РФ "большая обуза", а на его содержание "выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета", сообщает "Коммерсант".

Ранее Коломойский заявил, что Украина не может пойти на выполнение того, что записано в Минских соглашениях, - особый статус Донбасса, закрепленный в конституции.

Он отметил, что пять лет назад Украина получила передышку, укрепилась, усилила свои переговорные позиции, и сейчас возник благоприятный момент, чтобы заставить Россию согласиться заменить Минские соглашения на новые, которые будут включать особый статус с переходным периодом без закрепления в конституции.

Он так описал "Цензору" свой план по Донбассу после первого шага - прекращения огня и обмена пленными.

"Второе - проведение выборов по украинскому законодательству под контролем украинской власти. Третье - на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля [Украине] над границей. Четвертое - заменить обязательства по внесению изменений в конституцию на 5-летний закон об особом статусе Донбасса", - сказал Коломойский.

Он подчеркнул, что изменения в конституцию по особому статусу Донбасса никогда не будут внесены, так как "если это сделать, то украинское государство перестанет существовать".