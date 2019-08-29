20 Сентября 2020
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Политика В России
бюджет (2012) | Фото:

Медведев: Проект бюджета на 2020-2022 годы будет социально ориентированным

Российский федеральный бюджет будет ориентирован на социальную сферу.

Речь идет о проекте главного финансового документа страны на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев, будет оказана поддержка рождаемости, помощь малоимущим семьям и устранены проблемы в сфере здравоохранения.

"Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет — он должен быть социально ориентированным", — сказал премьер-министр. Он отметил, что почти по всем направлениям есть национальные проекты, на которые выделены значительные суммы.

Также продолжится работа по улучшению работы поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов.

Также Медведев анонсировал рост расходов на поддержку демографической сферы. Говоря о вопросах социальной защиты населения, глава кабмина сказал, что власти сосредоточатся на поддержке многодетных семей, пенсионеров и инвалидов.

Кроме того, организуется профессиональная переподготовка людей предпенсионного возраста, сообщает РИА "Новости".

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Медведев: Проект бюджета на 2020-2022 годы будет социально ориентированным

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Теги: бюджет, малоимущие, семьи, инвалиды



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