20 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО Приморский край
(2015) | Фото: livejournal.com

Путин подписал указ о переводе полпредства из Хабаровска во Владивосток

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства Дальневосточного федерального округа из Хабаровска на остров Русский во Владивостоке.

Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Напомним, в декабре 2018 года Путин подписал указ, согласно которому столица Дальневосточного федерального округа перенесена из Хабаровска во Владивосток.

Как говорится на сайте Кремля, руководителю администрации президента поручено "провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра" ДФО.

С предложением о переносе центра округа во Владивосток выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, эта идея была поддержана Администрацией президента.

С 2000 года центром ДФО является Хабаровск. Ожидаемо против этой идеи выступил избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Кожемяко сообщил, что в пользу идеи переноса столицы из Хабаровска во Владивосток говорит целый ряд факторов, среди которых он отметил транспортную логистику, новые мосты и морские коммуникации.

Слухи о возможном переносе столицы из Хабаровска во Владивосток появились после того, как представитель ЛДПР Сергей Фургал обошел на выборах губернатора Хабаровского края экс-главу региона Вячеслава Шпорта от "Единой России".

Полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев уже заявил, что переезд аппарата полномочного представительства президента в столицу Приморья не требует спешки, для сохранения средств нужно осуществить это в течение года.

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Путин подписал указ о переводе полпредства из Хабаровска во Владивосток

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Теги: Дальний Восток, Хабаровск, Владивосток



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