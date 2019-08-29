20 Сентября 2020
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(2016) | Фото:

Названа дата встречи советников глав "нормандской четверки"

Советники глав "нормандской четвёрки" проведут встречу 2 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Достигнута договорённость о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", — говорится в заявлении.

О данной встрече украинский лидер договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель во время телефонного разговора.

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на саммите G7, что зафиксировано в итоговом документе. По словам Макрона, эти планы он также обсудил с российским президентом Владимиром Путиным при личной встрече несколько дней назад и президентом Украины Владимиром Зеленским в телефонном разговоре.

Президент Франции отметил, что уже сложились условия для проведения саммита на уровне глав государств и правительств, сообщает "Российская газета".

Напомним, в начале августа Зеленский призвал как можно скорее возобновить переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Заявления Путина и Макрона фактически стали отрицательным ответом на этот призыв.

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Названа дата встречи советников глав "нормандской четверки"

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Теги: нормандский формат, Украина



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