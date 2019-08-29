СМИ: Вышинский согласился на участие в обмене

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган обнародовала заявление главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

Утверждается, что он дает согласие на участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и на Украине лиц.

"Я согласен на временные неудобства относительно свободного передвижения, а также необходимость пребывания в указанном месте во время участия в процессе. Все вышеизложенное я заявляют сознательно, при доброй памяти и воле, при отсутствии давления и принуждения по отношению ко мне", - говорится в заявлении.

Как отмечает Сарган, изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого российского журналиста, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 28 августа киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное поручительство главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. На изменение меры пресечения журналисту согласилась прокуратура Украины. Сам Вышинский сказал, что у него нет мотивов скрываться от следствия, и пообещал, что по первому требованию будет являться на заседания суда. Он также добавил, что считает выдвинутые против него обвинения абсурдными.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года. По мнению украинских властей, он вел подрывную информационную деятельность против Украины. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, ожидавшийся в последних числах августа обмен заключенных в России граждан Украины на заключенных на Украине россиян переносится на неопределенный срок. Об этом заявил адвокат осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин. Он сказал, что "скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен".