20 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин (2014) | Фото: perm.ru

Председателя избиркома Прикамья Игоря Вагина признали виновным в пьяной езде

Мировой суд Ленинского района Перми признал главу избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина виновным по статье 12.8. КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на свои источники.

Опьянение у Игоря Вагина было установлено после медосвидетельствования. Председателя избиркома оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили прав на год и восемь месяцев.

Напомним, ранее сам Вагин утверждал, что был пассажиром. Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошел 13 апреля. Инспектор ДПС остановил автомобиль Audi, принадлежащий главе крайизбиркома. Автомобиль остановился не возле инспектора, а проехал немного вперед. Когда полицейский подошел к машине, за рулем к этому сидела девушка и поправляла одежду, рассказал на суде инспектор. Девушка говорила, что водительского удостоверения при ней нет. Вагин был на пассажирском кресле в нетрезвом состоянии.

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Председателя избиркома Прикамья Игоря Вагина признали виновным в пьяной езде

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Теги: Игорь Вагин, избирательная комиссия Пермского края, пьяная езда, штраф



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Ранее 07.10.2019 16:23 Мск Суд не вернул водительские права главе избиркома Пермского края

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