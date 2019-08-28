По делу об обрушении в Новосибирске задержаны трое представителей подрядной организации

По уголовному делу о гибели рабочих в Новосибирске при обрушении стены насосной станции задержаны трое представителей подрядной организации: исполнительный директор "Сибирьэнергомонтаж" Алексей Бочаров, главный инженер Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александр Петров и начальник Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Михаил Павлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В ведомстве также сообщили, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 216 УК РФ передано в центральный аппарат Следственного комитета. Следователям центрального ведомства предстоит изучить материалы уголовного дела, провести комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшей трагедии, дать принципиальную правовую оценку действиям строительных и подрядных организаций.

Предварительно следствием установлено, что сегодня днем субподрядчик "Алькор" занимался реконструкцией теплотрассы и насосной станции на ул. Ударная в Ленинском районе Новосибирска. Во время работ произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены, из-за чего трое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью, а четвертый - перелом ноги.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.