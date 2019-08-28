В Губкинском будут судить педофила-рецидивиста

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Губкинском будут судить педофила-рецидивиста

В Губкинском за преступления против половой неприкосновенности детей будут судить мужчину, уже отбывающего наказание за аналогичные преступления. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Мужчину обвиняют в развратных действиях, совершенных в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

По версии следствия, 28-летний мужчина в 2017 г. зарегистрировал в соцсетях страницу с ложным именем "Андрей Милютин", где указал ложные сведения о возрасте, месте учебы и проживания. После чего обвиняемый начинал переписку с несовершеннолетними девочками, не достигшими возраста 14 лет, и отправлял им с зарегистрированной страницы непристойные фотографии и сообщения, а также приглашения встретиться. Следствием установлены 15 несовершеннолетних потерпевших.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость мужчины: он в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

В 2018 г. мужчина уже был осужден за аналогичные преступления и приговорен к семи годам лишения свободы. В настоящий момент он отбывает наказание в колонии общего режима. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Губкинском будут судить педофила-рецидивиста

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суд, уголовное дело, педофилия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети