В Губкинском будут судить педофила-рецидивиста

В Губкинском за преступления против половой неприкосновенности детей будут судить мужчину, уже отбывающего наказание за аналогичные преступления. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Мужчину обвиняют в развратных действиях, совершенных в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

По версии следствия, 28-летний мужчина в 2017 г. зарегистрировал в соцсетях страницу с ложным именем "Андрей Милютин", где указал ложные сведения о возрасте, месте учебы и проживания. После чего обвиняемый начинал переписку с несовершеннолетними девочками, не достигшими возраста 14 лет, и отправлял им с зарегистрированной страницы непристойные фотографии и сообщения, а также приглашения встретиться. Следствием установлены 15 несовершеннолетних потерпевших.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость мужчины: он в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

В 2018 г. мужчина уже был осужден за аналогичные преступления и приговорен к семи годам лишения свободы. В настоящий момент он отбывает наказание в колонии общего режима. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.