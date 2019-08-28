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Происшествия Сибирский ФО В России
разбор завалов, обрушение (2019) | Фото: 54.mchs.gov.ru

В Новосибирске завершены аварийно-спасательные работы и разбор завалов

В Новосибирске спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения стены насосной станции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, аварийно-спасательные работы были завершены в 21.53 по местному времени. Всего под завалами в результате происшествия оказались четыре человека. Из них в течение получаса удалось спасти одного рабочего. Тела оставшихся троих рабочих были извлечены из под завалов. Пострадавшим и родственникам погибших оказывают помощь психологи МЧС России,

Обрушение стены из бетонных блоков, обложенных кирпичом, двухэтажного здания перекачивающей насосной станции произошло в 12.20 по местному времени. Все работы были завершены за девять с половиной часов. С наступлением темноты на месте поисково-спасательной операции развернули специальные осветительные приборы. Спасатели полностью освободили от строительного мусора территорию, которую несколько раз обследовали кинологи МЧС России с обученными собаками.

разбор завалов, обрушение(2019)|Фото: 54.mchs.gov.ru

Всего на месте обрушения было задействовано: 50 единиц техники и 328 человек, из них от МЧС России 37 единиц техники и 227 человек личного состава.

Причина произошедшей трагедии выясняется. По информации СМИ, причиной обрушения могли стать нарушения при строительстве.

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В Новосибирске завершены аварийно-спасательные работы и разбор завалов

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Теги: разбор завалов, обрушение, дом, новосибирск



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