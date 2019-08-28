В Турции скончалась школьница, которую засосало в трубу бассейна

Девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне на отдыхе в Турции сегодня скончалась в больнице. Об этом сообщил отец школьницы на странице в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

12-летняя школьница школьница застряла в сливной трубе бассейна в турецком Бодруме. Много времени ребенок провел под водой. Ее вытащили, доставили в клинику, но она впала в кому. Перевезти школьницу в Россию для дальнейшего лечения медики не решились - поскольку транспортировка была связана со множеством рисков.

За жизнь ребенка долгое время боролись врачи, в том числе медики из России.

Однако спасти ребенка не удалось.