Две комиссии Элладской Церкви выступили против украинских раскольников

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    keds слипоны синие вот

Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Петр Порошенко, Украина, Сергей Думенко (Епифаний) (2018) | Фото: Reuters

Две комиссии Элладской Церкви выступили против украинских раскольников

Две комиссии, созданные Элладской Православной Церковью (ЭПЦ), высказались против признания украинских раскольников церковью. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Читайте также:

По словам источника, обе комиссии имеют "серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать". А украинский вопрос может обсуждаться на Архиерейском Соборе, который состоится в октябре. Однако вряд ли там найдется много сторонников раскола. Также отмечается, что в докладах комиссий будто бы говорится, что "патриархия Константинополя, если она хочет спасти свой авторитет, свое достоинство, должна созвать всеправославный Синод по единственному вопросу - Украине". При этом утверждается, что на ЭПЦ оказывается очень большое давление с целью признания раскола.

Греческое издание "Ромфея" также пишет, что Синод ЭПЦ принял решение вынести рассмотрение украинского вопроса на октябрьский Архиерейский Собор, а предстоятель ЭПЦ архиепископ Афинский и всей Греции Иероним держится принципа соборности Церкви.

Публицист Александр Вознесенский, который много пишет об украинском расколе, критически оценивает данные источника РИА Новости. Он указывает, что Синод ЭПЦ не выступает против претензий Фанара на "раздачу автокефалий" и лишь не решился поддержать раскольников без Архиерейского Собора.

ЭПЦ считается наиболее лояльной к Фанару. Ранее лидер Фанара экуменический патриарх Варфоломей заявлял, что ЭПЦ будет первой, кто признает раскольников.

Как сообщало Накануне.RU, в июне предстоятель ЭПЦ улетел раньше времени из Стамбула, куда прибыл к Варфоломею на день его тезоименитства, поскольку там неожиданно оказался лидер украинских раскольников Сергей Думенко-Епифаний. По мнению экспертов, для архиепископа Иеронима данный факт оказался неприятным сюрпризом, так что он сразу после вечерней службы уехал, не оставшись на праздничную литургию. Вероятно, Иероним не захотел служить с Думенко, выразив свой протест против такой провокации признания раскольников "явочным порядком".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Две комиссии Элладской Церкви выступили против украинских раскольников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, церковь, раскол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети