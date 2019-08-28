Две комиссии Элладской Церкви выступили против украинских раскольников

Две комиссии, созданные Элладской Православной Церковью (ЭПЦ), высказались против признания украинских раскольников церковью. Об этом сообщает источник РИА Новости.

По словам источника, обе комиссии имеют "серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать". А украинский вопрос может обсуждаться на Архиерейском Соборе, который состоится в октябре. Однако вряд ли там найдется много сторонников раскола. Также отмечается, что в докладах комиссий будто бы говорится, что "патриархия Константинополя, если она хочет спасти свой авторитет, свое достоинство, должна созвать всеправославный Синод по единственному вопросу - Украине". При этом утверждается, что на ЭПЦ оказывается очень большое давление с целью признания раскола.

Греческое издание "Ромфея" также пишет, что Синод ЭПЦ принял решение вынести рассмотрение украинского вопроса на октябрьский Архиерейский Собор, а предстоятель ЭПЦ архиепископ Афинский и всей Греции Иероним держится принципа соборности Церкви.

Публицист Александр Вознесенский, который много пишет об украинском расколе, критически оценивает данные источника РИА Новости. Он указывает, что Синод ЭПЦ не выступает против претензий Фанара на "раздачу автокефалий" и лишь не решился поддержать раскольников без Архиерейского Собора.

ЭПЦ считается наиболее лояльной к Фанару. Ранее лидер Фанара экуменический патриарх Варфоломей заявлял, что ЭПЦ будет первой, кто признает раскольников.

Как сообщало Накануне.RU, в июне предстоятель ЭПЦ улетел раньше времени из Стамбула, куда прибыл к Варфоломею на день его тезоименитства, поскольку там неожиданно оказался лидер украинских раскольников Сергей Думенко-Епифаний. По мнению экспертов, для архиепископа Иеронима данный факт оказался неприятным сюрпризом, так что он сразу после вечерней службы уехал, не оставшись на праздничную литургию. Вероятно, Иероним не захотел служить с Думенко, выразив свой протест против такой провокации признания раскольников "явочным порядком".