Глава РЖД оценил "огромный объем новых продуктов", представленный УВЗ на международном салоне «PRO//ДВИЖЕНИЕ.Экспо»

Генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов познакомил генерального директора РЖД Олега Белозерова и федерального министра транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреаса Райхарда с новейшими разработками УВЗ в области подвижного состава в рамках международного салона «PRO//ДВИЖЕНИЕ. Экспо», сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Особое внимание гостей уделили полувагону 12-196-04 на штампосварной тележке 18-9999 и электромеханическому подъемнику для посадки-высадки пассажиров с ограниченными возможностями.

«Подъемное устройство разработки ЦНИИМа является уникальным продуктом на российском рынке. Оно создано в рамках диверсификации производства только из отечественных комплектующих. Им уже заинтересовались производители электропоездов для участия в программе «Доступная среда»», - отметил Александр Потапов.

Гости экспозиции "Уралвагонзавода" также обсудили совместную разработку ФГК и УВЗ в области контрейлерных перевозок - вагон-платформу 13-5205. Эта платформа может изменить структуру работы всех сортировочных станций. По словам Олега Белозерова, будущее за такими платформами не только в России, но и в мире. Его поддержал австрийский министр Андреас Райхард. В этой европейской стране уже есть положительный опыт использования аналогичных изделий.

Кроме того, во время встречи прошло обсуждение возможности совместной работы российских и австрийских специалистов по созданию новой интермодальной железнодорожной платформы. Глава РЖД подчеркнул, что Уралвагонзавод отлично подойдет для этих целей. «Совместными усилиями получится более дешевый и качественный продукт», - сказал он.

Олег Белозеров также подчеркнул особый вклад УВЗ в развитие отечественного машиностроения. «Корпорация «Уралвагонзавод» - наша гордость. Ее предприятия выпускают и военную, и гражданскую продукцию», - сказал он, отметив, что компания производит «огромный объем новых продуктов».