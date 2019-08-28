Исследование: В России 10-11 млн самозанятых работают "в серую"

Почти четверть от работающего населения России - порядка 16-17 млн человек - являются самозанятыми. При этом половина из них трудится без официального оформления, свидетельствуют данные соцопроса Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.

Тенденция роста самозанятости в качестве основного доходного занятия прослеживается в последние годы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе академии. С 2016 г. доля таких работников увеличилась с 7,7% до 10%. Еще 9-10 млн человек (12,4% опрошенных) с разной периодичностью подрабатывают, как самозанятые. Доля самозанятых в общей численности занятого населения составляет 22,4% - эти россияне попадают под государственное регулирование в области самозанятости.

Напомним, с 2019 г. в пилотных регионах работает специальный налоговый режим для самозанятых: при доходе не более 200 тыс. руб. в месяц они могут платить налог 4% при работе с физическими лицами, 6% - с юридическими лицами. Регистрация пока является добровольной. По данным за первое полугодие, "обелить" свой труд решили больше 100 тыс. самозанятых. При этом, по данным опроса РАНХиГС, без официального оформления на основной работе работают 53,3% самозанятых, среди самозанятых граждан по дополнительной работе без оформления официальных соглашений трудятся 72,8%.

Авторы опроса отмечают, что снижается вовлеченность во вторичную занятость. Если в 2001-2017 гг. каждый второй подрабатывал где-то на стороне, то сейчас только 27,6% работающих граждан заявили о наличии дополнительной занятости.

"Причины могут быть связаны как с возрастающими преградами на пути совмещения работниками нескольких работ, так и с ограничением потребительской активности заказчиков работ или услуг. Кроме того, нельзя не учитывать повышенное внимание к вопросам "теневых" процессов на рынке труда со стороны государства", - комментируют в РАНХиГС.

Значительное количество самозанятых трудятся в сфере торговли (10%), строительства (10%), недвижимости (7%), образования (репетиторство) (7%), сельского хозяйства (7%), авторемонта (6%), частного извоза (5%), ремонта бытовой и компьютерной техники (5%). У двух третей опрошенных, имеющих дополнительную занятость, специальность по дополнительной работе соответствует их основной занятости.

Треть занятых на дополнительной работе указали на несовпадение специальности. Другими словами, работникам иногда приходится хвататься за любую попавшуюся работу, которая позволяла бы получать дополнительный доход.

Общее количество самозанятых, работающих без официального соглашения с заказчиком или уполномоченными органами, - примерно 10-11 млн работников.

Исследовали прогнозируют, что в ближайшее время количество самозанятых на рынке труда увеличится, из-за чего государство будет следить за ними более внимательно.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты оценили объем "серых" зарплат в России, он оказался сопоставим с размерами федерального бюджета.