Исследование: В России 10-11 млн самозанятых работают "в серую"

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО Северо-Кавказский ФО Крым
няня, самозанятые (2018) | Фото: gorobzor.ru

Исследование: В России 10-11 млн самозанятых работают "в серую"

Почти четверть от работающего населения России - порядка 16-17 млн человек - являются самозанятыми. При этом половина из них трудится без официального оформления, свидетельствуют данные соцопроса Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.
Читайте также:

Тенденция роста самозанятости в качестве основного доходного занятия прослеживается в последние годы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе академии. С 2016 г. доля таких работников увеличилась с 7,7% до 10%. Еще 9-10 млн человек (12,4% опрошенных) с разной периодичностью подрабатывают, как самозанятые. Доля самозанятых в общей численности занятого населения составляет 22,4% - эти россияне попадают под государственное регулирование в области самозанятости.

Напомним, с 2019 г. в пилотных регионах работает специальный налоговый режим для самозанятых: при доходе не более 200 тыс. руб. в месяц они могут платить налог 4% при работе с физическими лицами, 6% - с юридическими лицами. Регистрация пока является добровольной. По данным за первое полугодие, "обелить" свой труд решили больше 100 тыс. самозанятых. При этом, по данным опроса РАНХиГС, без официального оформления на основной работе работают 53,3% самозанятых, среди самозанятых граждан по дополнительной работе без оформления официальных соглашений трудятся 72,8%.

Авторы опроса отмечают, что снижается вовлеченность во вторичную занятость. Если в 2001-2017 гг. каждый второй подрабатывал где-то на стороне, то сейчас только 27,6% работающих граждан заявили о наличии дополнительной занятости.

"Причины могут быть связаны как с возрастающими преградами на пути совмещения работниками нескольких работ, так и с ограничением потребительской активности заказчиков работ или услуг. Кроме того, нельзя не учитывать повышенное внимание к вопросам "теневых" процессов на рынке труда со стороны государства", - комментируют в РАНХиГС.

Значительное количество самозанятых трудятся в сфере торговли (10%), строительства (10%), недвижимости (7%), образования (репетиторство) (7%), сельского хозяйства (7%), авторемонта (6%), частного извоза (5%), ремонта бытовой и компьютерной техники (5%). У двух третей опрошенных, имеющих дополнительную занятость, специальность по дополнительной работе соответствует их основной занятости.

домработница, самозанятые, удобка(2018)|Фото: komi.ru

Треть занятых на дополнительной работе указали на несовпадение специальности. Другими словами, работникам иногда приходится хвататься за любую попавшуюся работу, которая позволяла бы получать дополнительный доход.

Общее количество самозанятых, работающих без официального соглашения с заказчиком или уполномоченными органами, - примерно 10-11 млн работников.

Исследовали прогнозируют, что в ближайшее время количество самозанятых на рынке труда увеличится, из-за чего государство будет следить за ними более внимательно.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты оценили объем "серых" зарплат в России, он оказался сопоставим с размерами федерального бюджета.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Исследование: В России 10-11 млн самозанятых работают "в серую"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: самозанятые, РАНХиГС, Центр социально-политического мониторинга,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети