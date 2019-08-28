На Южном Урале появится "губернаторская ординатура"

В Челябинской области создадут специальную программу для молодых специалистов, которые не смогли поступить в ординатуру. Медиков будут направлять в территории и в дальнейшем гарантировать им бесплатные федеральные места в ординатуре. об этом на пресс-конференции сообщил глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы договорились, что сделаем такой инструмент, как "губернаторская ординатура". Сегодня не все могут поступить в ординатуру - кстати, мы обсуждали с федеральным Минздравом, чтобы квоты на ординатуру увеличились в регионе. Тех молодых специалистов, кто не сможет в ординатуру попасть, мы по специальной программе будем сопровождать, отправлять в регионы и гарантировать им бесплатные федеральные места в ординатуре", - рассказал он.

Также в регионе будет организовано адресное обучение, чтобы будущие медики уже на этапе обучения понимали, где в последующем будут проходить практику и работать.

"Будем вести точечно, потому что сегодня нас не устраивает то количество специалистов, которые, выходя из медицинского университета, идет работать по профессии", - добавил он.

В целом в регионе не хватает около трех тысяч врачей.