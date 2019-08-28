Возле приемной "Единой России" на Среднем Урале нашли плантацию конопли

В уральском городе Асбест прямо на улице обнаружили кусты растущей конопли. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила депутат местной думы Наталья Крылова.

"Прополола сорняки в центре Асбеста... коноплю. У приемной "Единой России", кстати", - написала депутат в своем Facebook, приложив соответствующие фото.

По некоторым данным, градообразующее предприятие "Ураласбест" недавно реконструировало сквер возле здания учебного комбината на проспекте Ленина, где находится общественная приемная партии "Единая Россия". Утверждается, что именно на привезенном для этого грунте и выросло большое количество конопли.

По мнению Натальи Крыловой, полиция должна проверить, где учреждение закупает грунт и торф.