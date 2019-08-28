19 Сентября 2020
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Конопля у приемной Единой России в Асбесте (2019) | Фото: facebook.com/Наталья Крылова

Возле приемной "Единой России" на Среднем Урале нашли плантацию конопли

В уральском городе Асбест прямо на улице обнаружили кусты растущей конопли. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила депутат местной думы Наталья Крылова.

"Прополола сорняки в центре Асбеста... коноплю. У приемной "Единой России", кстати", - написала депутат в своем Facebook, приложив соответствующие фото.

Конопля у приемной Единой России в Асбесте(2019)|Фото: facebook.com/Наталья Крылова

По некоторым данным, градообразующее предприятие "Ураласбест" недавно реконструировало сквер возле здания учебного комбината на проспекте Ленина, где находится общественная приемная партии "Единая Россия". Утверждается, что именно на привезенном для этого грунте и выросло большое количество конопли.

По мнению Натальи Крыловой, полиция должна проверить, где учреждение закупает грунт и торф.

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Возле приемной "Единой России" на Среднем Урале нашли плантацию конопли

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Теги: ЕР, конопля, Асбест



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