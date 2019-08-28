Заслуженный врач России считает, что нижнетагильским хирургам плохо объясняли специфику профессии

Руководитель свердловской региональной организации Национальной ассоциации заслуженных врачей заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Павел Елфимов считает, что нижнетагильские хирурги были недостаточно подготовлены к реалиям работы.

"Ситуация, сложившаяся в Нижнем Тагиле, показала, в частности, что сегодня необходимо менять подходы к подготовке специалистов сферы здравоохранения. Необходимо не просто готовить врачей в профессиональном плане, но рассказывать, объяснять, с какими трудностями им придется сталкиваться. Такая у нас работа, и к этому нужно быть морально готовым", - считает заслуженный врач.

Он привел в пример своих наставников: "Это были люди, прошедшие войну, и они прививали нам не только любовь к своему делу, но и к жизни, учили общечеловеческим ценностям. Поэтому мы, ассоциация заслуженных врачей, готовы включиться в эту работу, внедряя и развивая принципы наставничества. Такой опыт у нас уже есть. К примеру, мы встречались с молодыми врачами в Асбесте, говорили не только об особенностях профессии, но и о морально-этических вопросах, о житейских. Готовы и будем продолжать работу в таком формате".

Кроме этого, считает Елфимов, отдельное внимание нужно уделять и подготовке руководителей лечебных учреждений. "Это должны быть хорошие, умелые администраторы, умеющие говорить с коллективом, выстраивать с ним отношения. Проблемы в отрасли есть, но их надо как-то по-другому решать", - отметил он.

Напомним, в Нижнем Тагиле разгорелся скандал из-за попытки массового увольнения хирургов, недовольных условиями работы. Пять из шести врачей впоследствии решили вернуться к работе. В ситуации разбирается губернатор и правительство региона.