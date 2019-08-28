19 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
садовод с обрезом, СНТ, (2019) | Фото:https://vk.com/vityaz.ohrana

В Челябинске садовод выстрелил из обреза в председателя СНТ

В Челябинске садовод выстрелил из обреза в председателя СНТ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЧОП "Витязь", конфликт между мужчинами тянулся длительное время из-за сноса незаконной постройки возле дома садовода. Инициатором сноса был председатель СНТ.

Сегодня днем садовод взял обрез ружья и отправился к пострадавшему. В ходе конфликта, он выстрелил в председателя СНТ. После этого мужчина отправился на свой участок, а прибывших сотрудников "Витязя" и полицейских встретил с обрезом в руках.

"Около часа совместно с сотрудниками полиции велись переговоры, в результате чего стрелок все-таки сдался и сложил оружие", - рассказали в пресс-службе ЧОПа.

Пострадавший получил серьезное ранение в область грудной клетки. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается, как тяжелое.

Добавим, что садоводу теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Челябинске садовод выстрелил из обреза в председателя СНТ

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Теги: садовод, СНТ, председатель СНТ, обрез, выстрел,



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