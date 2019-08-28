В Челябинске садовод выстрелил из обреза в председателя СНТ

В Челябинске садовод выстрелил из обреза в председателя СНТ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЧОП "Витязь", конфликт между мужчинами тянулся длительное время из-за сноса незаконной постройки возле дома садовода. Инициатором сноса был председатель СНТ.

Сегодня днем садовод взял обрез ружья и отправился к пострадавшему. В ходе конфликта, он выстрелил в председателя СНТ. После этого мужчина отправился на свой участок, а прибывших сотрудников "Витязя" и полицейских встретил с обрезом в руках.

"Около часа совместно с сотрудниками полиции велись переговоры, в результате чего стрелок все-таки сдался и сложил оружие", - рассказали в пресс-службе ЧОПа.

Пострадавший получил серьезное ранение в область грудной клетки. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается, как тяжелое.

Добавим, что садоводу теперь грозит до 15 лет лишения свободы.