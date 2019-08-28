19 Сентября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
Chengdu J-20 китайский истребитель (2019) | Фото:Википедия

Болтон обвинил Китай в воровстве военных авиатехнологий для истребителя пятого поколения

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для своего истребителя пятого поколения. "Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35. Потому что это и есть F-35. Они, по большому счету, просто украли его", - цитирует Болтона РИА Новости.

Китайский истребитель Chengdu J-20 уже не раз упрекали в том, что он представляет собой смесь американских и российских самолетов.

Так, Chengdu J-20 имеет большое количество похожих и полностью скопированных элементов от российского, так и не завершившего испытания, МиГ 1.44 и американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35, таких как треугольное крыло, ПГО — данный самолёт выполнен по схеме "утка" (горизонтальное оперение расположено в передней части относительно центра масс, поэтому он имеет большую маневренность, но менее устойчив), пара подфюзеляжных гребней и близкорасположенные двигатели (аналогично МиГ 1.44), фонарь и носовую часть, идентичные этим же элементам на F-22, боковое расположение воздухозаборников, имеющих схожую с F-35 конструкцию. Вертикальное оперение является цельноповоротным и имеет схожую с оперением истребителя F-35 геометрию.

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Болтон обвинил Китай в воровстве военных авиатехнологий для истребителя пятого поколения

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Теги: джон болтон, истребитель пятого поколения, f-35, кража



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