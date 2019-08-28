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Антон Шипулин в суде (2019) | Фото: Накануне.RU

Шипулина больше не будут снимать с выборов: апелляция из Верховного суда отозвана

Кандидат в депутаты Госдумы от "Справедливой России", фельдшер выездной бригады "скорой помощи" из Новой Ляли Алексей Коровкин отозвал из Верховного суда апелляционную жалобу по вопросу снятия с выборов своего оппонента – экс-биатлониста и кандидата от "Единой России" Антона Шипулина.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения "СР", причиной стало неофициальное коллективное обращение как к руководству партии, так и к Алексею Коровкину ряда заслуженных спортсменов Урала и России, которые просили "не использовать, возможно, имеющийся, но все-таки формальный повод для резонансных судебных тяжб, которые могут нанести вред репутации не столько кандидата в депутаты, сколько именно олимпийского чемпиона России. А, значит, и стране в целом".

Коровкин принял решение удовлетворить обращение спортсменов, жалоба из Верховного суда сегодня была отозвана.

Напомним, на минувшей неделе суд отказал в иске о снятии Шипулина с выборов в Госдуму.

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Шипулина больше не будут снимать с выборов: апелляция из Верховного суда отозвана

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Теги: Шипулин, суд, выборы



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